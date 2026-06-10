CA CHAUFFE

10 juin 2026

2026 ou l’année du Niño le plus fort jamais enregistré ?

Un El Niño historique se profile pour 2026 : les derniers modèles climatiques ne laissent plus place au doute. Tous les scénarios dépassent désormais +3°C au-dessus de la moyenne dans le Pacifique équatorial, avec certaines simulations atteignant +4,5°C, des niveaux qui éclipsent tous les épisodes précédents, y compris le catastrophique El Niño de 1877 qui avait causé jusqu'à 50 millions de morts.