CA CHAUFFE
10 juin 2026
2026 ou l’année du Niño le plus fort jamais enregistré ?
Un El Niño historique se profile pour 2026 : les derniers modèles climatiques ne laissent plus place au doute. Tous les scénarios dépassent désormais +3°C au-dessus de la moyenne dans le Pacifique équatorial, avec certaines simulations atteignant +4,5°C, des niveaux qui éclipsent tous les épisodes précédents, y compris le catastrophique El Niño de 1877 qui avait causé jusqu'à 50 millions de morts.
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A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Fettweis est professeur de climatologie et vice-doyen à l'université de Liège, en Belgique.
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A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Fettweis est professeur de climatologie et vice-doyen à l'université de Liège, en Belgique.