©
La population française augmente de 169 000 habitants en 2024, contre 190 000 en 2023. Une croissance qui ne serait donc déjà due qu’aux migrations.
PROSPECTIVES 2026
2 janvier 2026
2026 : L’immigration comme réponse à tout ou le retour du peuple
Qu’espérer pour cette année 2026 ? Le pessimisme passe pour être de rigueur. Selon l’agence Eurostat, les Européens ont de moins en moins d’enfants. Ce qui induit un inévitable vieillissement de la population. Les naissances baissent et les décès vont continuer de croître… Seule l’immigration serait la planche de salut.
5 min de lecture
THEMATIQUESTribunes
Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.
Populaires
Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.