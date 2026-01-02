PROSPECTIVES 2026

2 janvier 2026

2026 : L’immigration comme réponse à tout ou le retour du peuple

Qu’espérer pour cette année 2026 ? Le pessimisme passe pour être de rigueur. Selon l’agence Eurostat, les Européens ont de moins en moins d’enfants. Ce qui induit un inévitable vieillissement de la population. Les naissances baissent et les décès vont continuer de croître… Seule l’immigration serait la planche de salut.