En 2024 la consommation d’énergie dans le monde a augmenté de 2%, la consommation de pétrole de 1%, celle de charbon de 1% également, celle de gaz de 3%.
BILAN 2025
25 décembre 2025
2025 : Le gaz naturel, énergie fossile de transition ?
Dix ans après la COP21 et son engagement de tenter de limiter à 2°Celsius l’augmentation de la température en 2100, force est de constater que la consommation d’énergie dans le monde continue à progresser et que la consommation des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) dont la combustion est la principale source de gaz à effet de serre, augmente également.
Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion.
Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).
