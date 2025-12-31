©
BILAN 2025
31 décembre 2025
2025 : le début de la fin du « cordon sanitaire » en Europe ?
2025 est évidemment l’année de la tornade Trump qui a secoué le monde y compris le vieux continent qui n’a jamais aussi bien porté son nom depuis le mois de janvier. Pourparlers de paix en Ukraine, financement de l’OTAN, nouvelles relations commerciales, publication d’une stratégie de sécurité nationale disruptive, retrait de visa à l’encontre d’un ancien Commissaire européen, etc... l’année qui s’écoule a été une succession de désaccords majeurs entre deux alliés qui incarnent désormais des modèles antithétiques.
Rodrigo Ballester dirige le Centre d’Etudes Européennes du Mathias Corvinus Collegium (MCC) à Budapest. Ancien fonctionnaire européen issu du Collège d’Europe, il a notamment été membre de cabinet du Commissaire à l’Éducation et à la Culture de 2014 à 2019. Twitter : @rodballester
