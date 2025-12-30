BILAN 2025

30 décembre 2025

2025, l’année où la droite a repris la parole

Ce n’est pas seulement un déplacement de la fameuse fenêtre d’Overton, c’est un bouleversement : en 2025, la droite (la vraie, pas le centre-gauche qui tente de faire croire qu’il est de droite) a clairement assumé de ne plus s’excuser d’être de droite, et rejeté sans équivoque le magistère de la gauche. Il était temps.