Le président Donald Trump et le vice-président américain JD Vance lors d'une cérémonie pour marquer la Journée des anciens combattants le 11 novembre 2025 à Arlington, en Virginie.

BILAN 2025

30 décembre 2025

2025, l’année où la droite a repris la parole

Ce n’est pas seulement un déplacement de la fameuse fenêtre d’Overton, c’est un bouleversement : en 2025, la droite (la vraie, pas le centre-gauche qui tente de faire croire qu’il est de droite) a clairement assumé de ne plus s’excuser d’être de droite, et rejeté sans équivoque le magistère de la gauche. Il était temps.

Aurélien Marq

Aurélien Marq est haut fonctionnaire et polytechnicien, chargé des questions de sécurité intérieure.