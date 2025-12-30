©
Le président Donald Trump et le vice-président américain JD Vance lors d'une cérémonie pour marquer la Journée des anciens combattants le 11 novembre 2025 à Arlington, en Virginie.
BILAN 2025
30 décembre 2025
2025, l’année où la droite a repris la parole
Ce n’est pas seulement un déplacement de la fameuse fenêtre d’Overton, c’est un bouleversement : en 2025, la droite (la vraie, pas le centre-gauche qui tente de faire croire qu’il est de droite) a clairement assumé de ne plus s’excuser d’être de droite, et rejeté sans équivoque le magistère de la gauche. Il était temps.
A PROPOS DES AUTEURS
Aurélien Marq est haut fonctionnaire et polytechnicien, chargé des questions de sécurité intérieure.
