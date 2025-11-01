2005 - 2025 : 20 ans d’émeutes, 20 ans d’aveuglement

Une photo montre une plaque à l’extérieur du collège Robert-Doisneau lors d’une cérémonie de commémoration du 20ᵉ anniversaire de la mort des adolescents Zyed Benna et Bouna Traoré, à Clichy-sous-Bois, en banlieue nord-est de Paris, le 27 octobre 2025. Zyed Benna et Bouna Traoré, âgés respectivement de 17 et 15 ans, sont morts le 27 octobre 2005, électrocutés dans un transformateur EDF où ils s’étaient réfugiés après une course-poursuite avec la police. Leur décès avait déclenché trois semaines d’émeutes qui s’étaient étendues de Clichy-sous-Bois à toute la France, entraînant la proclamation de l’état d’urgence. (Image d'illustration)