Une photo montre une plaque à l’extérieur du collège Robert-Doisneau lors d’une cérémonie de commémoration du 20ᵉ anniversaire de la mort des adolescents Zyed Benna et Bouna Traoré, à Clichy-sous-Bois, en banlieue nord-est de Paris, le 27 octobre 2025. Zyed Benna et Bouna Traoré, âgés respectivement de 17 et 15 ans, sont morts le 27 octobre 2005, électrocutés dans un transformateur EDF où ils s’étaient réfugiés après une course-poursuite avec la police. Leur décès avait déclenché trois semaines d’émeutes qui s’étaient étendues de Clichy-sous-Bois à toute la France, entraînant la proclamation de l’état d’urgence. (Image d'illustration)

BILAN

1 novembre 2025

2005 - 2025 : 20 ans d’émeutes, 20 ans d’aveuglement

Vingt ans après les émeutes de 2005, la France se souvient d’un basculement. Ce moment où les violences urbaines, nées d’un drame local, ont embrasé tout le pays. Depuis, les causes demeurent : ghettos, défiance, religion, trafic, et une jeunesse en rupture.

Photo of Gabriel Robin
Gabriel Robin Go to Gabriel Robin page

7 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

la France , société , émeutes de 2005 , sociologie , Zyed et Bouna , Mort de Nahel

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Robin image
Gabriel Robin

Gabriel Robin est journaliste et essayiste ("Le Non Du Peuple", éditions du Cerf 2019).

