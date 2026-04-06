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« 2001 Nights stories », Tomes 1 et 2
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ATLANTI-CULTURE

6 avril 2026

« 2001 Nights stories », Tomes 1 et 2 de Yukinobu Hoshino

« Un monument de la Science-fiction des années 80 ! »

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MOTS-CLES

bd , manga , Yukinobu Hoshino , 2001 Night Stories , science-fiction

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Devevey pour Culture-Tops

Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 

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