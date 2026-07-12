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Le général René Peter, président de la Fédération nationale André Maginot.
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POINT DE VUE

12 juillet 2026

Le 14 Juillet, la France doit faire entendre sa fidélité

À l'occasion du 14 Juillet, le général René Peter, président de la Fédération nationale André Maginot, rappelle que la puissance militaire ne suffit pas à définir une nation. Selon lui, la force de la France se mesure aussi à sa fidélité envers les militaires blessés, les anciens combattants, les familles endeuillées et les victimes du terrorisme.

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MOTS-CLES

France , 14 juillet , fête nationale , soldats , anciens combattants , familles , blessés de guerre , guerre , armée , terrorisme , fédération nationale André Maginot , André Maginot , FNAM , Souffle du Bleuet , Bleuet de France

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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René Peter

Le général René Peter est président de la Fédération nationale André Maginot.

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