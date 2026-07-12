POINT DE VUE
12 juillet 2026
Le 14 Juillet, la France doit faire entendre sa fidélité
À l'occasion du 14 Juillet, le général René Peter, président de la Fédération nationale André Maginot, rappelle que la puissance militaire ne suffit pas à définir une nation. Selon lui, la force de la France se mesure aussi à sa fidélité envers les militaires blessés, les anciens combattants, les familles endeuillées et les victimes du terrorisme.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Le général René Peter est président de la Fédération nationale André Maginot.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Le général René Peter est président de la Fédération nationale André Maginot.