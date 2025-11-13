13 novembre, 10 ans après : et si les terroristes du Bataclan avaient… atteint leurs objectifs ?

Des bougies brûlent parmi les fleurs et les messages sur un mémorial provisoire installé place de la République, en hommage aux victimes des attentats de 2015 à Paris, le 12 novembre 2025. La France marque les dix ans de la pire attaque subie par la capitale depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque des hommes armés et des kamikazes jihadistes ont mené une série d’assauts coordonnés dans Paris et sa périphérie dans la nuit du 13 novembre 2015, faisant 130 morts. L’organisation État islamique avait revendiqué les attaques.