Des bougies brûlent parmi les fleurs et les messages sur un mémorial provisoire installé place de la République, en hommage aux victimes des attentats de 2015 à Paris, le 12 novembre 2025. La France marque les dix ans de la pire attaque subie par la capitale depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque des hommes armés et des kamikazes jihadistes ont mené une série d’assauts coordonnés dans Paris et sa périphérie dans la nuit du 13 novembre 2015, faisant 130 morts. L’organisation État islamique avait revendiqué les attaques.
MEMOIRE ET FRACTURES
13 novembre 2025
13 novembre, 10 ans après : et si les terroristes du Bataclan avaient… atteint leurs objectifs ?
Dix ans après les attentats du 13-Novembre, chercheurs et spécialistes alertent : au-delà de la défaite militaire de l’État islamique, la France affronte un combat idéologique où islamisme, décolonialisme et fractures identitaires pèsent sur la cohésion nationale. Entre peur, culpabilisation et renoncements politiques, les terroristes ont-ils réussi à imposer leurs thèmes dans le débat public ?
Jean Szlamowicz, professeur des universités, auteur de Les moutons de la pensée. Nouveaux conformismes idéologiques, Cerf, 2022, directeur de la collection « Le point sur les idées » aux éditions Intervalles.
Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.
