Une sur un million

Tennis : Valentin Vacherot obtient une victoire inespérée au Masters 1000 de Shanghaï après une finale emportée contre... son cousin

Le Masters 1000 de Shanghai a offert ce dimanche une scène d’émotion rare dans le monde du tennis. Le Monégasque Valentin Vacherot, 204e joueur mondial, a remporté le tournoi après sa victoire en trois sets (4-6, 6-3, 6-3) face à son cousin Arthur Rinderknech, 30 ans. Au-delà de l’exploit sportif, c’est une histoire de famille et de complicité qui a bouleversé le public, les deux hommes laissant éclater leurs larmes lors de la cérémonie de remise des trophées.