Best-Of du 4 au 10 octobre

Sportil y a 37 minutes
Le Monégasque Valentin Vacherot (à droite) pose avec le trophée après sa victoire contre le Français Arthur Rinderknech (à gauche) lors de la finale du simple messieurs du tournoi de tennis Masters de Shanghai à Shanghai, le 12 octobre 2025. (Photo par Hector RETAMAL / AFP)
Le Monégasque Valentin Vacherot (à droite) pose avec le trophée après sa victoire contre le Français Arthur Rinderknech (à gauche) lors de la finale du simple messieurs du tournoi de tennis Masters de Shanghai à Shanghai, le 12 octobre 2025. (Photo par Hector RETAMAL / AFP) © AFP or licensors
Une sur un million

Tennis : Valentin Vacherot obtient une victoire inespérée au Masters 1000 de Shanghaï après une finale emportée contre... son cousin

Le Masters 1000 de Shanghai a offert ce dimanche une scène d’émotion rare dans le monde du tennis. Le Monégasque Valentin Vacherot, 204e joueur mondial, a remporté le tournoi après sa victoire en trois sets (4-6, 6-3, 6-3) face à son cousin Arthur Rinderknech, 30 ans. Au-delà de l’exploit sportif, c’est une histoire de famille et de complicité qui a bouleversé le public, les deux hommes laissant éclater leurs larmes lors de la cérémonie de remise des trophées.

avec Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

