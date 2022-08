Sept Français sur dix sont partis en vacances pour cet été 2022, selon la ministre déléguée au Tourisme, Olivia Grégoire

Sept Français sur dix sont partis en vacances cet été.

Alors que ces dernières années avaient été marquées par le Covid-19 et la crise sanitaire, la saison touristique estivale 2022 a été « remarquable ». Sept Français sur dix sont partis en vacances, selon la ministre déléguée chargée du Tourisme, Olivia Grégoire. Cet été « 35 millions de Français sont partis en vacances », a déclaré, ce lundi 29 août, la ministre lors d'une conférence de presse.

« Les très bons résultats de l'été sont d'autant plus marquants que les conditions n'ont pas toujours été simples », a précisé Olivia Grégoire, en évoquant notamment la période de canicule, les incendies, l'inflation et le manque de main d'oeuvre dans l'hôtellerie-restauration.

Les dépenses des cartes bleues des Français sont en hausse de 10% par rapport à 2019 dans les hôtels et restaurants.

La SNCF a vendu 23 millions de billets en juillet-août, soit 10% de plus qu'avant la pandémie.

Les parcs de loisirs affichent un chiffre d'affaires en hausse de 18% au mois juillet.

Les hôtels ont augmenté leur recette moyenne par chambre (RevPar) de 22,2% par rapport à 2019 et même de plus de 30% pour les régions Ile-de-France et Paca, grâce aux clients américains et des pays du Golfe.

Les campings ont connu une augmentation des nuitées de 5 à 7% par rapport à 2019, notamment grâce au retour des touristes des Pays-Bas, de Belgique, d'Allemagne et du Royaume-Uni.

Selon Atout France, 25 millions de visiteurs étrangers sont venus en France en juillet-août, ce qui représente 15 milliards d'euros de recettes.

Olivia Grégoire lors de cette conférence de presse a précisé que le tourisme représente « une locomotive de notre économie », « plus de 8% du PIB » et « deux millions d'emplois directs et indirects ».