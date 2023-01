Paramount Pictures

Les stars du film Roméo et Juliette réalisé en 1968, par Francesco Zefirelli poursuivent Paramount Pictures pour abus sexuels à cause d'une scène de nu dans laquelle ils sont apparus alors qu'ils étaient mineurs signale la BBC.

Les deux acteurs Leonard Whiting et Olivia Hussey étaient adoslescents, ils avaient alors respectivement 16 et 15 ans. Aujourd'hui, ils ont 72 et 71 ans.

Les deux acteurs anglais, aujourd'hui septuagénaires, affirment que le réalisateur Franco Zeffirelli (décédé en 2019) les a poussés à faire une scène de nu malgré les assurances précédentes qu'ils n'auraient pas à le faire.

On leur aurait dit qu'ils porteraient des sous-vêtements couleur chair, mais le jour du tournage on leur appliqué un maquillage. Et dans la scène on voit leurs poitrines et leurs fesses.

Les deux acteurs anglais demandentplus de 500 millions de dollars de dommages et intérêts au studio Paramount.