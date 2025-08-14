Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 2 au 8 août

Environnementil y a 20 minutes
Kookaburras, pies, loriquets… L’étude s’intéresse à cinq espèces australiennes communes
Kookaburras, pies, loriquets… L’étude s’intéresse à cinq espèces australiennes communes © Alexis Lours / Pexels
Fluidité de genre

L'effet de la pollution pousse certains oiseaux à changer de sexe au cours de leur vie

Certains facteurs environnementaux comme la pollution pourraient avoir un effet sur le changement de sexe des oiseaux, selon des chercheurs de l'Université de la Sunshine Coast (Australie).

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

L'effet de la pollution pousse certains oiseaux à changer de sexe au cours de leur vie

Vu sur: BFMTV

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés