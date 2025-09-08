Religion

"Le geek de Dieu" déclaré saint par le pape Léon XIV

Carlo Acutis, adolescent italien mort en 2006 et surnommé le « cyber-apôtre », est officiellement devenu saint ce dimanche. Le pape Léon XIV a reconnu deux miracles attribués à ce jeune passionné d’informatique, emporté à 15 ans par une leucémie foudroyante. Sa canonisation, attendue par de nombreux fidèles, marque une première dans l’histoire de l’Église : celle d’un millénial élevé à la sainteté.