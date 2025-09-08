Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 30 août au 5 septembre

Religionil y a 2 heures
Le pape Léon XIV lors d'une audience avec des représentants des médias, dans la salle Paul-VI au Vatican, le 12 mai 2025. (Image d'illustration)
Le pape Léon XIV lors d'une audience avec des représentants des médias, dans la salle Paul-VI au Vatican, le 12 mai 2025. (Image d'illustration) © TIZIANA FABI / AFP
Religion

"Le geek de Dieu" déclaré saint par le pape Léon XIV

Carlo Acutis, adolescent italien mort en 2006 et surnommé le « cyber-apôtre », est officiellement devenu saint ce dimanche. Le pape Léon XIV a reconnu deux miracles attribués à ce jeune passionné d’informatique, emporté à 15 ans par une leucémie foudroyante. Sa canonisation, attendue par de nombreux fidèles, marque une première dans l’histoire de l’Église : celle d’un millénial élevé à la sainteté.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

