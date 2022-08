Corridas : une proposition de la loi de la Nupes et d’Aymeric Caron s’attaque à la tradition taurine

Le matador espagnol Enrique Ponce lors d'une corrida Goyesque le 15 août 2017 à Bayonne. Aymeric Caron va proposer à la rentrée un projet de loi visant à interdire la corrida en France.

Le député de la Nupes Aymeric Caron a confirmé qu'il proposerait à la rentrée un projet de loi visant à interdire la corrida en France, selon des informations de CNews. Le texte serait déjà prêt, a indiqué Libération. Cette proposition fait déjà polémique.

Aymeric Caron s’était exprimé sur ce projet en août :

« Ce n'est pas une tradition française, c'est une tradition espagnole qui a été importée en France au milieu du XIXe siècle pour faire plaisir à l'épouse de Napoléon III, qui était Andalouse ».

La maltraitance animale est punie, mais il n'est pas possible d'appliquer des sanctions concernant les « courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ».

Les corridas et les spectacles de tauromachie sont défendus dans plusieurs villes comme à Bayonne, Dax, Mont-de-Marsan ou Nîmes.

Aymeric Caron souhaite obtenir une modification du Code pénal, qui punit la maltraitance animale, mais dont l’article 521-1 précise que ses dispositions « ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ».

Sa proposition s’ouvre sur les paroles de « La Corrida », la célèbre chanson de Francis Cabrel parue en 1994.

Aymeric Caron s’est confié à TF1 sur sa proposition de loi :

« Interdire la corrida, c’est interdire une pratique qui consiste à applaudir lorsqu’on torture et met à mort un animal. Et il peut y avoir l’idée chez beaucoup de politiques que si on favorise l’abolition, c’est une étape vers d’autres revendications en matière de bien-être animal. Ce qui est vrai ! Enfin, il y a ce truc très franco-français de la tradition. Contrairement à l’image que nous voudrions projeter, la France est un pays réactionnaire. On l’a vu sur beaucoup de combats ces derniers mois. Dans un contexte, où on parle beaucoup de l’identité française, du maintien de notre mode de vie, la corrida joue aussi un effet de symbole. Si, tout à coup, le Parlement reconnaît qu’une tradition n'est pas immuable, qu’elle peut évoluer, qu’elle peut carrément être abrogée en raison de l’évolution de nos mœurs, de nos standards éthiques et moraux, ça fait peur à certains. (…) Je suis sûr et certain qu’il y a aujourd’hui une majorité de députés opposés à la corrida. Tout simplement parce qu’il y a eu des prises de position et des propositions de loi émanant de différents groupes politiques ces dernières années sur ce sujet. (…) Et la question est de savoir s’ils vont suivre leur conscience, leurs convictions, et s’ils vont suivre la volonté du peuple. Si jamais ce texte est rejeté, ce sera uniquement pour des raisons politiciennes. C’est-à-dire l’expression de la politique dans ce qu’elle peut avoir de pire ».