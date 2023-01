Copenhague : Noma, l'un des meilleurs restaurants du monde, va fermer ses portes

Gaz cuisine

Les rumeurs selon lesquelles Noma, un des meilleurs restaurants du monde, basé à Copenhague, fermerait circulaient depuis des mois. René Redzepi, chef-propriétaire de Noma, a déclaré lundi qu'il n'était pas possible d'équilibrer dépenses et recettes pour lui et pour ses presque 100 employés et lui-même selon le New York Times.

En 2021, le restaurant a perdu de l'argent, même avec le soutien du gouvernement, tout en vendant des déjeuners à 700 euros ou un menu dégustation à 500 euros, avec un vin à 250 euros.

La fermeture de Noma est un autre mauvais présage pour les restaurants gastronomiques, où les dîners coûtent régulièrement 500 euros ou plus. Fin 2022, le célèbre chef californien David Kinch a fermé les portes de son trois étoiles Michelin Manresa à Los Gatos, en Californie. "La restauration dans un restaurant trois étoiles est en pleine transition", a déclaré Kinch. "Les chefs qui avaient l'habitude d'avoir un personnel très nombreux ont dû repenser leur mode d'emploi."