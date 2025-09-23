Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 13 au 19 septembre

Internationalil y a 3 heures
Des statues de Pikachu, le plus célèbre des Pokémon, exposées à l'extérieur de la Lotte World Tower à Séoul, le 26 avril 2024.
Des statues de Pikachu, le plus célèbre des Pokémon, exposées à l'extérieur de la Lotte World Tower à Séoul, le 26 avril 2024. © ANTHONY WALLACE / AFP
« Attrapez-les tous »

Aux États-Unis, les autorités comparent l'arrestation de criminels étrangers à la capture de Pokémon

Lundi, le Department of Homeland Security (DHS) a partagé une vidéo sur X d'une série d'arrestations de migrants avec de nombreuses références et la bande-son du célèbre dessin animé et jeu vidéo Pokémon.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée.

Aux États-Unis, les autorités comparent l'arrestation de criminels étrangers à la capture de Pokémon

Vu sur: Newsweek

