Best-Of du 11 au 17 octobre

Insoliteil y a 1 heures
Tribunal. (Image d'illustration)
Tribunal. (Image d'illustration) © Thomas COEX / AFP
Situation ubuesque

Aix : Il refuse d'être inscrit au fichier national des empreintes génétiques, le tribunal découvre qu'il s'y trouve déjà

À Aix-en-Provence, un procès pour refus de prélèvement biologique s’est terminé… faute de raison d’être. Le prévenu, déjà inscrit au fichier national des empreintes génétiques, n’aurait jamais dû comparaître. Une erreur administrative de plus, soldée par une relaxe, et un prévenu qui retourne en cellule — non sans humour, puisqu’il prépare désormais le “prix Goncourt des détenus”.

Vu sur: La Provence

