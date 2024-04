Violence au sein de la société : « Les pires ennemis sont ceux qui veulent éteindre la liberté d’expression », selon Jean-Sébastien Ferjou

Crédits Photo: Capture d'écran CNEWS / Dailymotion / DR

Jean-Sébastien Ferjou était l'invité de CNews.

Malika Sorel, en deuxième position sur la liste du Rassemblement National aux élections européennes, était l’invitée de CNews et Europe 1 ce dimanche. Elle s’est notamment confiée sur une possible guerre civile qui couve déjà selon elle « à bas bruit » en France.

Lors de cette interview, Malika Sorel a cité l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, qui estimait que « les peuples ne vivent pas trop près des uns des autres sinon c’est la guerre ». Malika Sorel estime d'une certaine manière que « la guerre civile a déjà commencé en France » :

« La guerre civile a déjà commencé à bas bruit. Le politique doit en prendre la mesure, nous sommes déjà face à des affrontements et cela ne date pas d'aujourd'hui ».

Malika Sorel a notamment évoqué le cas de l'agression mortelle au couteau qui a eu lieu à Bordeaux le 10 avril :

« Des gens comme à Bordeaux, qui arrivent en vie d’Algérie, en France, elles boivent du vin elles sont assassinées ».

Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la rédaction d’Atlantico, était l’invité de CNews. Il a été interrogé sur les propos de Malika Sorel :

« Malika Sorel fait le choix des mots qui est le sien. Cela relève de sa liberté. Je ne suis pas certain que nous sommes en guerre. Nous sommes dans une situation qui se dégrade et qui pourrait aller vers une sorte de guerre civile. Il y a une réalité qui est incontestablement difficile en France dans certains quartiers. Mais les réseaux sociaux tendent également une réalité déformante. Il y a beaucoup de gens, y compris parmi les populations étrangères, immigrées qui, elles, ne demandent rien de mieux que de vivre selon les normes françaises. Ce qui me frappe, c’est la lâcheté qui est celle de certains hommes politiques, bien souvent uniquement pour faire valoir leur propre ego. Ce genre de politiques qui veulent montrer à quel point ils sont de grands résistants. Dès qu’on ose dire les choses, on est ramené au fait que l’on serait raciste. Pour moi, les pires ennemis sont ceux qui veulent éteindre la liberté d’expression. A chaque fois que nous disons un mot ou un autre sur les problèmes de la société française, ils nous accusent d'être extrémiste ».