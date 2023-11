Vidéos des attaques du Hamas : "Il est profondément raciste, comme Jean-Luc Mélenchon le fait, d’assimiler ces actes-là à de la Résistance", selon Jean-Sébastien Ferjou

Crédits Photo: Capture d'écran CNEWS / DR

Jean-Sébastien Ferjou était l'invité de l'émission Punchline sur CNews.

Invité de l’émission Punchline sur CNews, Jean-Sébastien Ferjou a fait part de son émotion lors de l’évocation des images des attentats du Hamas, menés le 7 octobre contre Isräel. Ces images ont été diffusées à l’Assemblée nationale cette semaine et présentées à des journalistes du monde entier.

Jean-Sébastien Ferjou, qui a visionné ces images, évoque notamment la situation d’un père de famille qui s’est sacrifié pour protéger ses deux enfants le 7 octobre après le jet d’une grenade. Dans cette vidéo, l’assaillant n’exprime aucune compassion envers les victimes et les jeunes enfants.

Selon Jean-Sébastien Ferjou, "il est profondément raciste, comme Jean-Luc Mélenchon le fait, comme Danièle Obono le fait, et comme d’autres le font, d’assimiler ces actes-là à de la Résistance. Car non, les Palestiniens ne sauraient être résumés à cette atrocité et à cette inhumanité-là. Cela n’a rien à voir avec une action militaire. Cela n’a rien à voir avec une action de résistance".

Un film d’une quarantaine de minutes, comprenant différentes séquences captées par les terroristes du Hamas soit par les victimes ou les secouristes israéliens lors des attentats du 7 octobre en Israël, a été présenté cette semaine aux députés français.