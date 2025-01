Gérard Mermet est sociologue, directeur du cabinet d’études et de conseil Francoscopie. Ses derniers ouvrages parus sont : Francoscopie 2030 (Nous, aujourd’hui et demain), Larousse, 2018. Réinventons l'Avenir (Pour un Grand Pacte de Solidarité post-Covid), l'Archipel, 2021. Le Contrat vital (Pour un monde moral et durable), Empreinte Temps présent, 2022. L'Avenir est en NOUS ! (Avant qu'il soit trop tard), JDH Éditions, 2024.