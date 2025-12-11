POLITIQUE
Capture d’écran BFMTV

BYE-BYE VIE PRIVEE

11 décembre 2025

Pour entrer aux États-Unis, les voyageurs français vont bientôt devoir dévoiler l’historique de leurs réseaux sociaux

Donald Trump et son gouvernement vont durcir les conditions d'accès aux Etats-Unis, y compris pour les voyageurs n'ayant pas besoin de visa.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

BFMTV

A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

