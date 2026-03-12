POLITIQUE
CONFLIT ISRAEL-IRAN

12 mars 2026

Vidéo : Israël affirme avoir frappé un site nucléaire près de Téhéran

Au 13ᵉ jour de la guerre entre l’Iran et la coalition américano-israélienne, l’armée israélienne affirme avoir frappé près de Téhéran un site présenté comme lié au développement d’armes nucléaires. Téhéran continue de nier toute ambition militaire.

MOTS-CLES

Téhéran , nucléaire , israël , Iran , conflit armé

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

