UNE ENTREE FRACASSANTE
14 novembre 2025
Vidéo : AIDOL, le premier robot russe humanoïde doté d'une IA, s'écroule lors de sa présentation
« AIDOL », le premier robot russe humanoïde doté d'intelligence artificielle, a été présenté mardi 11 novembre. Mais après seulement quelques pas, le robot est lourdement tombé au sol.
1 min de lecture
THEMATIQUESTech & IA
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.