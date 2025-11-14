POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

UNE ENTREE FRACASSANTE

14 novembre 2025

Vidéo : AIDOL, le premier robot russe humanoïde doté d'une IA, s'écroule lors de sa présentation

« AIDOL », le premier robot russe humanoïde doté d'intelligence artificielle, a été présenté mardi 11 novembre. Mais après seulement quelques pas, le robot est lourdement tombé au sol.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

AIDOL , Russie , robot humanoïde , Intelligence Artificielle

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.