Les Européens proposent une "force multinationale" dirigée par l'Europe en Ukraine

Réunis à Berlin, les dirigeants européens ont franchi un seuil politique majeur en promettant une aide juridiquement contraignante à Kyiv en cas de nouvelle agression russe. Au cœur du dispositif : une force multinationale dirigée par l’Europe, avec l’appui décisif des États-Unis.

16 décembre 2025

Vers un “article 5 européen” : l’Europe esquisse une force multinationale pour sécuriser l’Ukraine

Emmanuel Cahour

