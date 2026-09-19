COLERE A LA POMPE
19 septembre 2026
« Un pays qui s’effondre en silence » : quand le prix du carburant empêche les Français de travailler
Salariés poussés vers le chômage, cantines privées de personnel, chantiers interrompus : la flambée du carburant menace désormais l’activité quotidienne.
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MOTS-CLESsociété , Social , Gilets jaunes , la France
THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.