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COLERE A LA POMPE

19 septembre 2026

« Un pays qui s’effondre en silence » : quand le prix du carburant empêche les Français de travailler

Salariés poussés vers le chômage, cantines privées de personnel, chantiers interrompus : la flambée du carburant menace désormais l’activité quotidienne.

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MOTS-CLES

société , Social , Gilets jaunes , la France

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.