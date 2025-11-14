POLITIQUE
VIDEO BFMTV

14 novembre 2025

Un homme menaçant exhibe un couteau à la gare Montparnasse à Paris, un policier ouvre le feu

Un suspect armé d'un couteau a été neutralisé par balle par des policiers à la gare Montparnasse, dans le XIV arrondissement de Paris, ce vendredi après-midi. L’homme était connu pour violences conjugales. La piste terroriste est écartée à ce stade, selon BFMTV.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

BFMTV

gare montparnasse , couteau , police , coup de feu , Paris

Faits divers
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.