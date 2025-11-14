VIDEO BFMTV
14 novembre 2025
Un homme menaçant exhibe un couteau à la gare Montparnasse à Paris, un policier ouvre le feu
Un suspect armé d'un couteau a été neutralisé par balle par des policiers à la gare Montparnasse, dans le XIV arrondissement de Paris, ce vendredi après-midi. L’homme était connu pour violences conjugales. La piste terroriste est écartée à ce stade, selon BFMTV.
