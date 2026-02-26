POLITIQUE
DEPLOIEMENT INEDIT

26 février 2026

Un drone neutralisé près du porte-avions Charles de Gaulle, actuellement en Suède

Un drone a été intercepté ce mercredi alors qu'il se trouvait à environ 10 kilomètres du port de Malmö, en Suède, où est stationné le porte-avions Charles de Gaulle.

Kimberley Bort

Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

