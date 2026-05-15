SANTE
15 mai 2026
Un Britannique sur sept préfère consulter l’intelligence artificielle plutôt qu’un médecin
Une étude réalisée par le Policy Institute du King's College de Londres et le programme Responsable AI UK révèle qu’un britannique sur sept a déjà demandé des conseils médicaux à un chatbot au lieu de consulter un médecin généraliste.
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Vu sur:BFMTV
THEMATIQUESTech & IA
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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