L'Ukraine contacte SpaceX, des drones russes utiliseraient Starlink
DETOURNEMENT
30 janvier 2026
Ukraine : Kyiv alerte SpaceX sur l’usage présumé de Starlink par des drones russes
Alors que l’hiver frappe durement l’Ukraine, les autorités de Kyiv disent enquêter sur l’utilisation présumée du réseau Starlink par l’armée russe pour guider ses drones. En parallèle, Donald Trump affirme avoir obtenu de Vladimir Poutine une pause temporaire des frappes sur la capitale.
Vu sur:Euronews
MOTS-CLESguerre en ukraine , Russie , starlink , drones , Elon musk , Donald Trump , négociations , frappes nocturnes , Kyiv
THEMATIQUESGéopolitique
