30 janvier 2026

Ukraine : Kyiv alerte SpaceX sur l’usage présumé de Starlink par des drones russes

Alors que l’hiver frappe durement l’Ukraine, les autorités de Kyiv disent enquêter sur l’utilisation présumée du réseau Starlink par l’armée russe pour guider ses drones. En parallèle, Donald Trump affirme avoir obtenu de Vladimir Poutine une pause temporaire des frappes sur la capitale.