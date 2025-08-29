Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 16 au 22 août

Internationalil y a 2 heures
Crédits Photo: France24
L'impact de la guerre

Ukraine : Après des frappes ukrainiennes sur des raffineries, la Russie forcée de fermer les vannes de pétrole

En intensifiant ses attaques contre les raffineries de pétrole, l’Ukraine a infligé un coup dur à l’un des piliers financiers de la Russie. En ciblant systématiquement les infrastructures énergétiques, Kyiv a déjà réussi à paralyser près d’un cinquième des capacités de raffinage russes, créant à la fois des pénuries internes et des perturbations sur les exportations.

Amputée par les attaques ukrainiennes, la production de pétrole provoque une pénurie pour les consommateurs russes et à l'exportation. © France24

Ukraine : Après des frappes ukrainiennes sur des raffineries, la Russie forcée de fermer les vannes de pétrole

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés