L'impact de la guerre

Ukraine : Après des frappes ukrainiennes sur des raffineries, la Russie forcée de fermer les vannes de pétrole

En intensifiant ses attaques contre les raffineries de pétrole, l’Ukraine a infligé un coup dur à l’un des piliers financiers de la Russie. En ciblant systématiquement les infrastructures énergétiques, Kyiv a déjà réussi à paralyser près d’un cinquième des capacités de raffinage russes, créant à la fois des pénuries internes et des perturbations sur les exportations.