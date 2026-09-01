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1 septembre 2026

Tuerie de Chevaline : une arme retrouvée dans le lac d'Annecy relance l'enquête

Près de 14 ans après la tuerie de Chevaline, en septembre 2012, un pistolet a été découvert au fond du lac d’Annecy. Il pourrait s’agir de l'arme à l’origine de ce quadruple meurtre, toujours inexpliqué.

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MOTS-CLES

tuerie , Chevaline , lac d'Annecy , arme , Luger P06 , enquête

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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