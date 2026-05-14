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14 mai 2026

Trump et Xi relancent le dialogue sur fond de crises mondiales

À Pékin, Donald Trump et Xi Jinping affichent un dialogue plus apaisé malgré les tensions persistantes entre Washington et Pékin. Les deux dirigeants ont notamment échangé sur le Moyen-Orient, l’Ukraine et la péninsule coréenne.

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MOTS-CLES

Donald Trump , Etats-Unis , Chine , géopolitique , relations internationales , Xi Jinping

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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