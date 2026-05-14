DIPLOMATIE INTERNATIONALE
14 mai 2026
Trump et Xi relancent le dialogue sur fond de crises mondiales
À Pékin, Donald Trump et Xi Jinping affichent un dialogue plus apaisé malgré les tensions persistantes entre Washington et Pékin. Les deux dirigeants ont notamment échangé sur le Moyen-Orient, l’Ukraine et la péninsule coréenne.
1 min de lecture
THEMATIQUESGéopolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.