Trump étend l'interdiction de voyager et les restrictions à 20 nouveaux pays

Trump étend l'interdiction de voyager et les restrictions à 20 nouveaux pays

SERRAGE DE VIS

17 décembre 2025

Trump durcit encore la fermeture des frontières américaines en élargissant massivement l’interdiction de voyager

L’administration Trump a annoncé une extension spectaculaire de ses restrictions migratoires, visant désormais 39 pays et territoires, dont plusieurs États africains et l’Autorité palestinienne. Une décision justifiée par des impératifs de sécurité, mais vivement dénoncée par les défenseurs des droits humains.

Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

