Terres rares : face au risque de guerre commerciale, Washington et Tokyo s’allient pour contrer Pékin

Face aux restrictions chinoises sur les exportations de métaux stratégiques, les États-Unis et le Japon unissent leurs forces. L’accord signé mardi à Tokyo entre Donald Trump et la première ministre Sanae Takaichi vise à garantir la sécurité d’approvisionnement en terres rares et minéraux critiques, essentiels aux industries de haute technologie.