C’EST NON
21 septembre 2026
Sous pression, Bruxelles maintient l'interdiction du pétrole et du gaz arctiques
La Commission européenne maintient l'interdiction des nouveaux forages pétroliers et gaziers dans l'Arctique, avant de dévoiler le 20 octobre prochain sa version révisée de la stratégie arctique 2021, révèle Euronews.
2 min de lecture
Vu sur:Euronews
THEMATIQUESEurope
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.