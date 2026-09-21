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C’EST NON

21 septembre 2026

Sous pression, Bruxelles maintient l'interdiction du pétrole et du gaz arctiques

La Commission européenne maintient l'interdiction des nouveaux forages pétroliers et gaziers dans l'Arctique, avant de dévoiler le 20 octobre prochain sa version révisée de la stratégie arctique 2021, révèle Euronews.

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MOTS-CLES

Union-Européenne , énergie , gaz , hydrocarbures , Norvège , Arctique

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.