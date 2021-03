Selon Axel Kahn, "Emmanuel Macron a voulu se présenter comme le sauveur des Français qui les protégeait de ce confinement (...), c’est un échec"

Alors qu'un confinement local en Ile-de-France pourrait être annoncé ce jeudi par Jean Castex et Olivier Véran, la stratégie et les revirements du gouvernement sont de plus en plus critiqués. Le généticien et président de la Ligue contre le cancer, Axel Kahn, était l'invité d'Europe 1 ce jeudi 18 mars. Il a été interrogé par Sonia Mabrouk sur la crise sanitaire et son impact. Axel Kahn a dénoncé le pari perdant de l'exécutif et l'attitude d'Emmanuel Macron qui a "voulu se présenter comme le sauveur des Français qui les protégeait de ce confinement".