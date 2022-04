Samuel Paty : l'Etat aurait pu empêcher l'assassinat du professeur, selon l’avocate de sa famille

Crédits Photo: Thomas COEX / AFP

L'administration française aurait pu empêcher l'attentat contre Samuel Paty, selon la famille de l'enseignant.

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty avait été assassiné et décapité par un terroriste islamiste d'origine tchétchène de 18 ans. Quelques semaines avant le drame, Samuel Paty avait montré des caricatures du prophète Mahomet lors d'un cours sur la laïcité dans son collège. Une polémique avait éclaté sur les réseaux sociaux, au sein des milieux islamistes.

Les proches de Samuel Paty ont officiellement décidé de porter plainte contre l’Etat. L'avocate de la famille de Samuel Paty estime que le professeur aurait pu être protégé s'il « avait été placé sous protection policière » :

« Tous les critères étaient réunis : il y avait des menaces physiques contre Samuel qui arrivaient au collège, son nom, sa localisation circulaient sur les réseaux sociaux. Donc on a une rupture d'anonymat qui est un critère très important. L'assassin, Abdoullakh Anzorov lui-même, avait été détecté par la plateforme Pharos, ce signalement avait été transmis à la DGSI et n'a pas été traité. Or on sait qu'Abdoullakh Anzorov cherchait des cibles sur Twitter. Il cherchait à faire son jihad. Donc tout ça aurait pu être traité, ce qui aurait permis de neutraliser Anzorov par une mesure administrative ou judiciaire préventive et ça n'a pas été fait », selon les précisions de Maître Virginie Le Roy.

Le ministre de l'Intérieur s'est défendu, estimant jeudi que l'Etat n'avait « pas à rougir » de son action dans cette affaire, dans une interview accordée à BFMTV.

Gérald Darmanin a indiquait qu’il comprenait la plainte déposée par la famille de Samuel Paty, qui souhaite connaitre la vérité.

La plainte déposée par la famille de Samuel Paty à Paris, et dont l'AFP a eu connaissance, cible les délits de « non-empêchement de crime et de non-assistance à personne en péril » et vise « plusieurs agents du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Education nationale » qui ont eu à connaître directement ou indirectement de la situation du professeur.