Capture d’écran BFMTV

22 décembre 2025

Saint-Fons : 4 blessés et un disparu après l'explosion d'un site SEVESO

Une explosion s'est produite, ce lundi, sur le site classé Seveso « seuil haut » d'Elkem Silicones à Saint-Fons (Rhône), près de Lyon. Au moins quatre salariés de l'usine ont été blessés, dont trois gravement a appris BFM Lyon auprès de la préfecture.

Vu sur:

BFMTV

MOTS-CLES

site seveso , Saint-Fons , explosion , blessés , disparu , Christian Duchêne

THEMATIQUES

France
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

