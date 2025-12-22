Capture d’écran BFMTV
Saint-Fons : 4 blessés et un disparu après l'explosion d'un site SEVESO
Une explosion s'est produite, ce lundi, sur le site classé Seveso « seuil haut » d'Elkem Silicones à Saint-Fons (Rhône), près de Lyon. Au moins quatre salariés de l'usine ont été blessés, dont trois gravement a appris BFM Lyon auprès de la préfecture.
