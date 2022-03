Retrouvez l’intégralité de l’émission de CNews avec Eric Zemmour et sa visite à la Porte de La Villette

Jean-Marc Morandini a suivi en direct la visite d'Eric Zemmour sur la question de l’insécurité et de la toxicomanie à La Villette, à Paris.

Jean-Marc Morandini a suivi en direct la visite d'Eric Zemmour sur la question de l’insécurité et de la toxicomanie à La Villette, à Paris. Eric Zemmour souhaitait ainsi alerter sur la réalité des riverains face au fléau de la toxicomanie et des actes de violence perpétrées au quotidien par des personnes sous l’emprise de stupéfiants.

Alors qu'il était présent dans le camp de toxicomanes, le candidat à la présidentielle a été visé par des projectiles. Eric Zemmour a été protégé par son équipe de gardes du corps.

Lors de discussion avec des habitants du quartier ou des membres d’associations, Eric Zemmour a tenu à assurer qu’il apportera des solutions concrètes en cas d’élection en avril prochain :

« Je ne suis pas un politicien. Je veux absolument parler du réel. Je suis le candidat du réel. Je viens et je montre à la France entière ce qu'est la France d'aujourd'hui. (…) Je n'ai fait aucun trait sur le second tour. Je serai au second tour. Les sondages ce sont souvent trompés (...) Il faut que les Français comprennent que, dans cinq ans, dans dix ans, il sera trop tard, parce que la France aura changé de visage (…) On est aux portes de Paris, et il y a un campement comme si on était un pays du tiers-monde. (…) Il faut que la police reprenne possession de cet endroit, puis il faut renvoyer tous les étrangers, tous les trafiquants et tous les clandestins ».

Invité de CNews ce vendredi sur CNews, le candidat Reconquête! a été pris à partie durant sa visite de la « colline du crack », de la Porte de la Villette dans le XIXe arrondissement de Paris.

Eric Zemmour a également dialogué avec une toxicomane lors de ce programme diffusé sur CNews.