Best-Of du 30 août au 5 septembre

Internationalil y a 23 minutes
Crédits Photo: France 24
États-Unis : plus de 300 Sud-Coréens arrêtés lors d'un raid dans une usine
Crise diplomatique

Raid dans une usine américaine : Séoul vent debout après l’arrestation de plus de 300 Sud-Coréens

L’opération coup de poing menée par la police de l’immigration américaine dans une usine de batteries en Géorgie a provoqué une onde de choc jusqu’à Séoul. Parmi les 475 travailleurs arrêtés jeudi, plus de 300 seraient sud-coréens. Le gouvernement de Séoul a exprimé samedi sa « profonde préoccupation » et promet une mobilisation diplomatique face à ce qu’il considère comme un traitement injuste de ses ressortissants.

