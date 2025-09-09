Crise diplomatique

Raid dans une usine américaine : Séoul vent debout après l’arrestation de plus de 300 Sud-Coréens

L’opération coup de poing menée par la police de l’immigration américaine dans une usine de batteries en Géorgie a provoqué une onde de choc jusqu’à Séoul. Parmi les 475 travailleurs arrêtés jeudi, plus de 300 seraient sud-coréens. Le gouvernement de Séoul a exprimé samedi sa « profonde préoccupation » et promet une mobilisation diplomatique face à ce qu’il considère comme un traitement injuste de ses ressortissants.