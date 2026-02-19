FAMILLE ROYALE BRITANNIQUE
19 février 2026
Qui est Andrew Montbatten-Windsor, arrêté et placé en garde à vue dans le cadre de l'affaire Epstein ?
L'ex-prince Andrew a été arrêté et placé en garde à vue jeudi, le jour de son 66e anniversaire, à la suite d'allégations de « faute dans l'exercice de fonctions officielles », liées à l'affaire Epstein.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
