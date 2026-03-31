BLOCAGE
31 mars 2026
Prix de l'énergie : le gouvernement dans l'impasse
Alors que la guerre en Iran s'éternise, les prix de l'essence grimpent toujours et risquent de plonger la France dans un "choc pétrolier", pour reprendre les termes du ministre de l’économie. Roland Lescure est ensuite revenu sur sa déclaration en estimant que la France « est mieux préparée » et « moins exposée » que ses « voisins européens ou... que les pays asiatiques » par la conjoncture actuelle dans le détroit d’Ormuz.
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Vu sur:Public Sénat
MOTS-CLEScarburant , hausse des prix , Essence , gasoil , blocage des prix , Jean-Sébastien Ferjou , énergie , Christine Lagarde , BCE
THEMATIQUESEconomie
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.