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31 mars 2026

Prix de l'énergie : le gouvernement dans l'impasse

Alors que la guerre en Iran s'éternise, les prix de l'essence grimpent toujours et risquent de plonger la France dans un "choc pétrolier", pour reprendre les termes du ministre de l’économie. Roland Lescure est ensuite revenu sur sa déclaration en estimant que la France « est mieux préparée » et « moins exposée » que ses « voisins européens ou... que les pays asiatiques » par la conjoncture actuelle dans le détroit d’Ormuz.

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MOTS-CLES

carburant , hausse des prix , Essence , gasoil , blocage des prix , Jean-Sébastien Ferjou , énergie , Christine Lagarde , BCE

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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