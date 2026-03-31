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31 mars 2026

Prix de l'énergie : le gouvernement dans l'impasse

Alors que la guerre en Iran s'éternise, les prix de l'essence grimpent toujours et risquent de plonger la France dans un "choc pétrolier", pour reprendre les termes du ministre de l’économie. Roland Lescure est ensuite revenu sur sa déclaration en estimant que la France « est mieux préparée » et « moins exposée » que ses « voisins européens ou... que les pays asiatiques » par la conjoncture actuelle dans le détroit d’Ormuz.