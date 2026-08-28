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28 août 2026
Présidentielle: David Lisnard défend sa candidature et se dit ouvert à une « primaire de droite »
Le candidat à la présidentielle et maire Nouvelle Énergie de Cannes, David Lisnard, était interrogé sur BFMTV-RMC ce vendredi 28 août. Il rejette l'idée de gouverner aux côtés d'Édouard Philippe ou de Gabriel Attal et avance l'idée d'une primaire de la droite et du centre.
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Vu sur:BFMTV
MOTS-CLESDavid Lisnard , Nouvelle Énergie , primaire , droite , centre , Jean-Luc Mélenchon , Marine le Pen , élections présidentielles 2027
THEMATIQUESPolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.