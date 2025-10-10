Aveux arrachés

Poutine admet la responsabilité russe dans le crash de l’avion d’Azerbaijan Airlines

C’est une déclaration rarissime, lourde de conséquences diplomatiques. Pour la première fois, Vladimir Poutine a reconnu la responsabilité de la Russie dans la destruction d’un avion de ligne d’Azerbaijan Airlines abattu le 25 décembre 2024, faisant 38 morts. Ce crash, survenu au-dessus du Kazakhstan, avait provoqué un choc en Azerbaïdjan et tendu les relations entre Bakou et Moscou.