Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Géopolitiqueil y a 9 heures
Crédits Photo: Euronews
Vladimir Poutine reconnaît la responsabilité de la Russie dans le crash de l'avion d'Azerbaijan...
Aveux arrachés

Poutine admet la responsabilité russe dans le crash de l’avion d’Azerbaijan Airlines

C’est une déclaration rarissime, lourde de conséquences diplomatiques. Pour la première fois, Vladimir Poutine a reconnu la responsabilité de la Russie dans la destruction d’un avion de ligne d’Azerbaijan Airlines abattu le 25 décembre 2024, faisant 38 morts. Ce crash, survenu au-dessus du Kazakhstan, avait provoqué un choc en Azerbaïdjan et tendu les relations entre Bakou et Moscou.

Poutine admet la responsabilité russe dans le crash de l’avion d’Azerbaijan Airlines

Vu sur: Euronews

