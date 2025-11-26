POLITIQUE
Paris et Londres insistent sur la nécessité d'une force multinationale pour l'Ukraine d'après-guerre

© Euronews

IDEE TENACE

26 novembre 2025

Paris et Londres ne lâchent pas l'idée d'une force internationale pour maintenir la paix en Ukraine

Alors que les négociations sur l’après-guerre en Ukraine s’accélèrent, Paris et Londres brisent un tabou : pour garantir une paix durable, il faudra des troupes étrangères en Ukraine, malgré les lignes rouges initialement posées par Washington et Moscou.

