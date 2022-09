ONU : Emmanuel Macron accuse la Russie de faire revenir le monde à « l’âge des impérialismes et des colonies »

Crédits Photo: Capture d'écran Youtube / France 24 / DR

Emmanuel Macron s'est exprimé depuis New York ce mardi.

Le président de la République Emmanuel Macron s’est exprimé devant l’Assemblée générale des Nations unies ce mardi. « Ne nous résignons pas à la fracture du monde », a lancé le président à l’ONU en exhortant les dirigeants du monde entier à rejeter « le nouvel ordre » de division que cherche à imposer la Russie « impérialiste » avec la guerre en Ukraine.

Dans un plaidoyer parfois enflammé, il a appelé à inventer de « nouvelles coopérations » pour relever les défis qui se posent au monde, des conflits au dérèglement climatique en passant par les pandémies.

« La situation de notre planète accroît nos exigences », a déclaré Emmanuel Macron, en souhaitant « un sursaut collectif » pour « bâtir un nouveau contrat entre le Nord et le Sud. Nous avons tous un rôle pour y mettre un terme car nous en payons tous le prix. Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février est un retour à l’âge des impérialismes et des colonies », a indiqué Emmanuel Macron. Or « qui est hégémonique aujourd’hui si ce n’est la Russie ? ».