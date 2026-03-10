ATTENTAT ISLAMISTE
10 mars 2026
New York : deux hommes accusés d’avoir visé une manifestation anti-islam avec des explosifs, soupçonnés de liens avec l’État islamique
Deux jeunes hommes ont été arrêtés à New York après avoir lancé des engins explosifs artisanaux vers une manifestation anti-islam organisée devant la résidence du maire. Les autorités enquêtent désormais pour terrorisme et affirment que les suspects auraient prêté allégeance à l’organisation État islamique.
