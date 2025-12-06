Netflix souhaite racheter Warner Bros Discovery pour 83 milliards de dollars
RACHAT SOUS TENSION
6 décembre 2025
Netflix face au veto Trump et à la riposte de Paramount
Si Netflix a trouvé un accord pour racheter Warner, rien n’est joué : l’administration Trump pourrait s’y opposer et Paramount courtise déjà les actionnaires avec une offre supérieure.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
