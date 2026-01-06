PERTURBATIONS

6 janvier 2026

Neige et verglas : 40% des vols seront annulés mercredi à Paris-Charles-de-Gaulle, un sur quatre est supprimé à Orly

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a fait le point, lors d’une conférence de presse, sur les prévisions liées aux cumuls de neige importants prévus pour la journée de mercredi.