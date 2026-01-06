POLITIQUE
© AFP or licensors

Une déneigeuse dégage le tarmac à côté d'un avion Air France à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle.

PERTURBATIONS

6 janvier 2026

Neige et verglas : 40% des vols seront annulés mercredi à Paris-Charles-de-Gaulle, un sur quatre est supprimé à Orly

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a fait le point, lors d’une conférence de presse, sur les prévisions liées aux cumuls de neige importants prévus pour la journée de mercredi. 

France
Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

