Une déneigeuse dégage le tarmac à côté d'un avion Air France à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle.
PERTURBATIONS
6 janvier 2026
Neige et verglas : 40% des vols seront annulés mercredi à Paris-Charles-de-Gaulle, un sur quatre est supprimé à Orly
Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a fait le point, lors d’une conférence de presse, sur les prévisions liées aux cumuls de neige importants prévus pour la journée de mercredi.
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
